İkinci el otomobil fiyatları dizginlendi! Düşüşler yüzde 20'yi buldu!

2020'de dünyayı etkisini altına alan koronavirüs Pandemisi, tüm sektörleri vurduğu gibi ikinci el otomobil fiyatları da vurmuştu. Otomobil üretici firmaların yeterince üretim yapamamasına, çip krizide eklenince arz talep dengesi iyice şaşmıştı. Araç almak isteyen vatandaşlar ise soluğu galerilerde, oto pazarlarında ve ikinci el araç ilan sitelerinde almıştı.

Ancak ikinci el araç fiyatları akıl almaz bir derecede günden güne artıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetimindeki hükümet özellikle Ticaret bakanlığı gelen şikayetleri dikkate alarak bir dizi bazı önlem kurallar getirmişti.

Bu önlemler meyvelerini vermeye başladı. İkinci el araç fahiş araç fiyatları normal seviyelerine dönmeye başladı. Düşüşler yüzde 20'yi buldu.

"Köpük fiyatlar ortadan kalktı"

Otomobil satışlarındaki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulunan oto galerici Gökhan Ardeşen fiyatların düşüş trendinde olduğunu söyledi.

Ardeşen, otomobil fiyatlarındaki köpük fiyatların ortadan kalktığını belirterek "Otomobiller fahiş fiyat istenmediği takdirde alınıp satılabiliyor. Pandemi sonrası görülen fiyatlarda sürekli artış trendi son buldu. Yatırım için araç alanlar piyasadan çekildi. Ticaret Bakanlığı'nın aldığı tedbirler ile stokçuluğun da önüne geçildi. İkinci el otomobil pazarı son günlerde hareketlenmeye başladı" dedi.

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"En çok orta segment araçlar talep görüyor"

Talep edilen araç modelleri ile ilgili de konuşan Ardeşen, "En çok orta segment araçlar talep görüyor. İlk aracını alacaklar, orta gelirli aileler, ilk ehliyetini alanlar orta segment araçlara talep gösteriyor. Lüks kategorideki araçlarda krediye ulaşmak zorlaştı. Bunun da etkisiyle lüks araç satışları orta segmentlerin gerisinde kaldı" diye konuştu.