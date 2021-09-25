İkinci Ferik ne demek, TDK'ya göre İkinci Ferik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İkinci ferik ne demek? İkinci ferik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ikinci ferik kelimesi. Peki ikinci ferik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ikinci ferik nedir, ikinci ferik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İkinci ferik kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. İkinci ferik kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

İKİNCİ FERİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İkinci ferik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ikinci ferik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tümgeneral

