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  3. İkinci şoku yaşadı! Almanya’da Google hakkında soruşturma açıldı

İkinci şoku yaşadı! Almanya’da Google hakkında soruşturma açıldı

Almanya rekabet kurumu Federal Kartel Dairesi, Google Almanya, Google İrlanda ve Google'ın ana şirketi Alphabet hakkında pazar hakimiyetinde durumunu kötüye kullanıp kullanmadığına yönelik soruşturma başlattı.

İkinci şoku yaşadı! Almanya’da Google hakkında soruşturma açıldı

Almanya'da Google hakkında soruşturma açıldığı öğrenildi. Konuyla ilgili olara Federal Kartel Dairesi (The Bundeskartellamt) tarafından açıklama yapıldı. Soruşturmaya gerekçe olarak ise pazar hakimiyetinde durumunu kötüye kullanıp kullanmadığının tespit edilmesi gösterildi.

"VERİLERİ NASIL KULLANIDIĞI İNCELENECEK"

Federal Kartel Dairesi (The Bundeskartellamt), tarafından yapılan açıklamada, "Google’nin kullanıcılardan topladığı verileri nasıl kullanacağı konusunda yeterli seçenek sunup sunmadığına bakacağız." değerlendirmesine yer verildi. Kartel Dairesinin açıklamasında, arama motoru, YouTube, harita, Android işletim sistemi veya Chrome tarayıcısı gibi Google'ın sunduğu çok sayıda dijital hizmet nedeniyle, şirketin pazarlar arası rekabet açısından son derece önemli olduğunun değerlendirildiği belirtildi.

İkinci şoku yaşadı! Almanyada Google hakkında soruşturma açıldı

Öte yandan, Federal Kartel Dairesi, 18 Mayıs’ta ise Amazon’un online alışverişte pazar hakimiyetinde durumu kötüye kullanıp kullanmadığına yönelik soruşturma başlatmıştı. Bu arada, Ocak 2021’de Almanya’da dijital şirketlerle ilgili antitröst yasasında yapılan değişikliklerin yürürlüğe girmesiyle şirketlerin pazar hakimiyetini belirleme ve rekabete karşı bazı uygulamaları yasaklama konusunda Federal Kartel Ofisi’ne daha fazla yetki verilmişti.

İkinci şoku yaşadı! Almanyada Google hakkında soruşturma açıldı

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