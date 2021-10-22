Başkan Ahmet Cin, ikincisi düzenlenen “Ahmet Abi’yle Konuşuyorum” Programında gençlerle buluştu

“Ahmet Abi’yle Konuşuyorum” Programı’nın ikincisi Pendik Belediyesi YouTube kanalından canlı olarak gerçekleşti.

Tarafsız ortamda tüm fikirlerin konuşulduğu programda Belediye Başkanı Ahmet Cin, gençlerle buluştu. Gençler “Ahmet Abi”lerine talep ve isteklerinin yanında görüşlerini ve merak ettiği soruları da iletti. Soruları cevaplayan Başkan Ahmet Cin, kültür-sanat, spor, eğitim, destek ve daha birçok konuda gençleri aydınlattı.

GENÇLERE 750 TL'LİK DESTEK

Üniversiteye geçen öğrencilere verilen 750 TL’lik destek hususunda gençleri bilgilendiren Başkan Ahmet Cin. “Daha önceden Pendik’te oturan ama il dışında üniversite kazananlara yardım konusunda destek veriyorduk. Bu sene ilk defa özel veya kamu ayırmaksızın üniversiteyi yeni kazanan tüm öğrencilere bu desteği verdik. Diğer belediyeler bizlerden emsal alarak çalışmalar yapmaya başladı. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu rakamı yukarı çıkarmaya çalışacağız.” şeklinde konuştu.

Başkan Ahmet Cin: “12 spor kompleksimiz var. 3 Kasım’da 13.sünü açacağız ve okçulukta altın madalya alan kardeşimiz Mete Gazoz’un adını vereceğiz. Bisiklet yollarımızdaki çalışmalarımız sürüyor. Piknik yapılabilecek kafe ve restoranı olan yürüyüş alanı olan alanımız var. Okullara ve amatör spor kulüplerine spor malzemesi desteği yaptık. 120 kişi ağırlayabilen, yaz kış faaliyette olan Gençlik Kampımız var. Gençlerimizin spor yapabilmesi için projelere devam ediyoruz.” dedi.

TÜM PROJELER GENÇLER İÇİN

Gençlere yönelik kültür sanat ve bilim alanındaki faaliyetlerden de bahseden Başkan Ahmet Cin, yapılan ve planlanan projelerin gençlerden gelen isteklere göre şekillendiğini ve onlar üzerine inşa edildiğini söyledi. Konuşmasında “Belediye olarak bu tür gençlere yönelik etkinliklere önem veriyoruz. 3 gün sürecek Robot Festivali yapılacak ilk defa. 30 civarında proje var. Önümüzdeki yıl 5 okulumuza müzik, resim, bilim ve sanat sınıfları açıcağız. Sanayi Mahallesi’nde bir kompleksimiz üzerinde çalışıyoruz, özellikle sanayicilerimizin ara eleman ihtiyaçlarına karşın istihdam sağlamak adına eğitimlerin verilebileceği alanlar inşa edeceğiz." dedi

“TEŞEKKÜR EDERİM AHMET ABİ”

Gençler, Başkan Ahmet Cin’i sokak hayvanları ve doğa adına yapılan projeler için tebrik etti. “Doğaya ve çevreye olan ilginiz için teşekkür ederim, Ahmet Abi. İstediğimiz an kedi evi gönderiyorsunuz,” diyen gençler, pandemi sürecinde yapılan çalışmaları takdir ederek dinledi.

Ahmet Cin: “Türkiye’de ilk defa uluslararası standartlarda hizmet veren Neşeli Patiler Köpek Eğitim Parkı’nı yaptık. Orada etkinlikler yapıyoruz. Hayvanseverler yeşil alanda köpeklerini eğitiyor, aynı zamanda tedavi desteği de sağlıyoruz. Yem ve mama dağıtımı, kedi evi gibi desteklerimiz de oluyor. Bunun yanı sıra sokak hayvanlarını sahiplendirme projelerimiz de var, ilkini Hayvanları Koruma Günü PatiFEST etkinliğimizde gerçekleştirdik.” dedi.