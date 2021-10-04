İkircil ne demek, TDK'ya göre İkircil kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İkircil ne demek? İkircil TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ikircil kelimesi. Peki ikircil ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ikircil nedir, ikircil kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İkircil kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. İkircil kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

İKİRCİL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İkircil kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ikircil kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İki anlama da gelen ve iki türlü yorumlanabilecek nitelikte olan, iki anlamlı



İKİRCİL CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Mısır, ikircil bir kelimedir.

