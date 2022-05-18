İkitelli'deki kazada yürekler ağza geldi! TIR, 10 metre yükseklikten yere çakıldı! O dehşet anları kameraya yansıdı!

Edinilen bilgiye göre kaza saat 16.30 sıralarında İkitelli Organize Sanayi Bölgesi 5. Cadde'de meydana geldi.

Yokuş aşağı inerken kavşakta dönüş yapan tır, sürücü Yakup Vefai'nin kontrolünden çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden İran uyruklu sürücü, yol kenarındaki korkulukları yaklaşık 10 metreden bir iş yerinin bahçesine uçtu. Faciadan dönülen kazada tır sürücü hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücü ambulansta ayakta tedavi edilirken, kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

KAZA ANINI ANLATTI

Kaza anını anlatan Vefai, "Dönüş yaparken önümde araç vardı. Çarpmamak için frene bastım. Kaydı ne yapayım. Tırda makineler vardı" dedi.

Üsmen Acar isimli görgü tanığı ise, "Hava yağışlı olduğu için içeride oturuyorduk. Öyle bir gürültü geldi ki kazadan birden dışarı fırladım. Tırın buraya düşmesini gördüm sadece. Panik halinde ne yapacağımızı şaşırdık. Sürücü kendi imkanlarıyla çıktı. Sonra ambulans geldi. Burası normalde işyeri olduğu için bütün arabalar buraya diziliyor. O sırada Allah'tan kimse yoktu” diye konuştu.

(Kaynak:İHA)