İklim aktivistlerinden domates çorbalı eylem! Milyon dolarlık tabloyu iki dakikalık ettiler!

İngiltere'nin başkenti Londra'daki National Gallery'de bugün görenleri şaşkınlık yaşamasına neden olacak bir durum yaşandı. Vincent Van Gogh'un "Ayçiçekleri" tablosu ziyaret için içerde bulunan iki aktivist tarafından hedef alındı. O anda orada bulunan diğer kişiler kızların yaptıklarını çekerek tepki gösterdiler.

ÇORBAYI TABLONUN ÜZERİNE BOŞALTTILAR

Üzerlerinde Just Stop Oil (Sadece Petrolü Durdurun) yazılı tişörtleri olan iki genç, kapağını açtıklarını domates çorbasının bir anda tablonun üzerine doğru döktüler. Orada bulunanların büyük şaşkınlık yaşaması sonra kimisi güvenliği çağırırken kimisi de yaşananları kamera ile kayıt altına aldı.

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KİMSEYE ALDIRIŞ ETMEDİLER

Aktivist gençler çorbayı tablonun üzerine döktükten sonra yere çömelerek ellerine bir şeyler çizerek duvara yapıştırdılar ve "Daha değerli olan nedir? Sanat mı yoksa hayat mı? Bir tablonun korunmasıyla mı yoksa gezegenimizin ve insanların korunmasıyla mı daha çok ilgileniyorsunuz?" şeklinde konuştular.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA GELDİ

Sosyal medyada büyük şaşkınlık yaratan görüntülerden sonra yetkililer tarafından yapılan açıklamada tablonun cam ile kaplı olduğunun ve yalnızca bir kısmının hasar aldığı bilgisi verildi.