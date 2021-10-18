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  3. İklim krizi farkındalığı oluşturmak için Lut Gölü'nde çırılçıplak poz verdiler!

İklim krizi farkındalığı oluşturmak için Lut Gölü'nde çırılçıplak poz verdiler!

İsrail Turizm Bakanlığı ve ABD'li sanatçı Spencer Tunick, iklim krizi konusunda farkındalık yaratmak için ilginç bir projeye imza attı. Dünyanın dört bir yanından gelen 200 kişi, çıplak vücutlarını beyaz renge boyayarak poz verdi.

İklim krizi farkındalığı oluşturmak için Lut Gölü'nde çırılçıplak poz verdiler!

Sanatçı Spencer Tunick, İsrail Turizm Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü bu çalışma sayesinde iklim değişikliğine dikkat çekmeyi amaçladığını belirtti. 

Yüzlerce çıplak model Ölü Deniz çevresinde çıplak yürüyüş yaptı. 200 kadın ve erkek modellerin vücutları beyaz boyalarla kaplandı. Tunick, küresel ısınmaya dikkat çekmek amacıyla suyu çekilen Ölü Deniz’i tercih ettiğini açıkladı.

Tunick, kutsal kitaplarda belirtildiği şekliyle, 'Tanrı tarafından cezalandırılarak tuzdan bir sütuna dönüşen Lut'un eşinden ilham aldığını ve modellerin de bu sebeple beyaz renge boyandığını' vurguladı.

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SULAR GİDEREK AZALIYOR

Tunick, nü fotoğraf çekiminin önemini, "Benim için beden, güzelliği, yaşamı ve sevgiyi temsil eder" sözleriyle açıklıyor.
 
Bölgedeki kaynak sularını tarım ve tüketim amaçlı kullanan İsrail ve Ürdün'deki iklim değişikliği probleminin, suların buharlaşarak azalması sebebiyle giderek arttığı belirtiliyor. 

10 YIL İÇERİSİNDE BÜYÜK DEĞİŞİM

İsrail Turizm Bakanlığı'nın Tunick ile beraber düzenlediği proje ile bölgeye daha fazla ziyaretçi kazandırılması ve bu yolla yatırımın arttırılması hedefleniyor.

Bölgedeki ilk fotoğraf çekimini on yıl önce gerçekleştirdiğini söyleyen 54 yaşındaki Tunick, göldeki su seviyesinin her yıl bir metre kadar azaldığının altını çiziyor...

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Ancak, İsrail’deki bazı muhafazakar liderler Tunick’in projesine karşı çıktı ve Turizm Bakanlığı'nın “kitlesel bi  iğrenç olay”a sponsorluğunu geri çekmesini talep etti. Ben Hamo, projeyi Arad’ın “liberal bir şehir” olduğunun bir teyidi olarak gördüğünü ve çekimin daha fazla ziyaretçi getireceğini ve Lut Gölü hakkında yeni bir müze için fon toplanmasına yardımcı olacağını söyledi.

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İşte, 10 yıl önceki çekimden kareler...

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