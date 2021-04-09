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  3. İkna çalışmaları meyvesini verdi! 3 terörist teslim oldu

İkna çalışmaları meyvesini verdi! 3 terörist teslim oldu

Iğdır Valiliği tarafından yapılan açıklamada ikna çalışmaları sonucu 1'i kadın 3 teröristin Mardin ili sınırından teslim olmalarının sağlandığını duyuruldu.

İkna çalışmaları meyvesini verdi! 3 terörist teslim oldu

Iğdır Valiliği, ikna çalışmaları sonucu 1'i kadın 3 teröristin Mardin ili sınırından teslim olmalarının sağlandığını duyurdu.

"MARDİN İL SINIRINDAN TESLİM OLDULAR"

Iğdır valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Jandarma Genel Komutanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve Iğdır İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak maksadıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, ailesi ve kendisiyle ikna çalışmaları yürütülen bir kadın, iki erkek olmak üzere toplam 3 BTÖ mensubunun Mardin ili sınırından teslim olmaları sağlanmıştır" denildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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