İkra Nur'un davası sonuçlandı! Şok eden tahliye kararı
Yaklaşık 16 ay önce Giresun'da öldürülüp dereye atılan İkranur'un ölümüyle ilgili tutuklanan öz amcası ve halasının yargılanmasında karar çıktı. Amca "çocuğu kasten öldürmek" suçundan önce müebbet hapis aldı, sonra indirime gidilerek 11 yıla düşürüldü. Yardım ve delilleri karartma suçundan 5 yıl ceza alan hala ise tutukluluk süresi gözetilerek serbest bırakıldı.
Giresun'un Bulancak ilçesi İcilli köyünde 27 Haziran 2020 akşamı küçük İkra Nur evine dönmemişti. Ailesinin ihbar etmesiyle birlikte arama çalışmalarına başlanmıştı. 30 Haziran tarihinde de küçük kızın cansız bedeni, kaybolduğu yerden yaklaşık 7-8 kilometre uzaklıktaki derede bulunmuştu. İkra Nur Tirsi'nin (7) ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde amcası S.T (14) ve halası A.Ç (26), 15 Şubat tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
İDDİANAMELERİ OKUNDU
Duruşma Giresun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. sanıklardan amca S.T. tutuklu bulunduğu Kayseri Çocuk ve Gençlik Kapalı İnfaz Kurumu'ndan, halası A.Ç. ise Giresun E Tipi Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katılım sağladılar. Sanıklara mahkeme heyeti tarafından haklarındaki iddianameler okunurken, ilk savunmaları da alındı.
HALAYA TAHLİYE, AMCAYA 11 YIL HAPİS
Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iki sanık için ayrı olarak iddianame hazırlandı. 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamelerde, amca S.T.'ye "çocuğu kasten öldürmek" suçundan müebbet verildi. Fakat yaşının küçük olması ve suça sürüklenen çocuk kapsamı gözetilerek ceza 11 yıla düşürüldü.
'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan yargılanan hala A.Ç.'ye 5 yıl üst sınır üzerinden verilen cezaya iyi hal indirimi getirilerek 4 yıl 2 aya düşürüldü. Tutuklu bulunduğu süre hesaba katılarak tahliye kararı verildi.
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