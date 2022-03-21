İkrahlık ne demek, TDK'ya göre İkrahlık kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İkrahlık ne demek? İkrahlık TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ikrahlık kelimesi. Peki ikrahlık ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ikrahlık nedir, ikrahlık kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İKRAHLIK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İkrahlık kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ikrahlık kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tiksinti



İKRAHLIK CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Allah sana bu tütünden ikrahlık versin.

