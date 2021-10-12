İktibas ne demek, TDK'ya göre İktibas kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İktibas ne demek? İktibas TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi iktibas kelimesi. Peki iktibas ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre iktibas nedir, iktibas kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İKTİBAS NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İktibas kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

İktibas kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre iktibas kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ödünç alma

- Ödünç alınan şey

- Alıntı



İKTİBAS CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Batı, o büyük kaynaktan sık sık faydalanır ama iktibaslarını titizce saklar.



İKTİBAS KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- iktibas etmek

