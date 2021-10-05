İktiza ne demek, TDK'ya göre İktiza kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İktiza ne demek? İktiza TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi iktiza kelimesi. Peki iktiza ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre iktiza nedir, iktiza kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İktiza kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. İktiza kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

İKTİZA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İktiza kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

İktiza kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre iktiza kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gerekli olma, gerekme



İKTİZA KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- iktiza etmek

