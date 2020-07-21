İl içi atama başvurusu nasıl yapılır? MEBBİS başvuru ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki eğitim kurumlarına öğretmenlerin il içi yer değiştirme (atama) başvuruları bugün başladı. Öğretmenler, 20 Temmuz 2020-27 Temmuz 2020 tarihleri arasında il içi yer değişikliği başvurularını yapabilecek ve başvurularda en çok 40 eğitim kurumu tercih edebilecekler. Binlerce öğretmenin beklediği başvuruların başlamasının ardından İl içi tayin (atama) başvuruları nasıl yapılır? sorusu gündeme geldi. İşte konuya ilişkin detaylar ve MEBBİS başvuru ekranı...

ĞRETMENLERİN YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU TARİHLERİ

MEB, bünyesinde çalışan öğretmenlerin isteğe bağlı ve zorunlu yer değiştirme takvimi belli oldu. Buna göre, öğretmenlerin isteğe bağlı il içi yer değiştirme başvuruları 20-27 Temmuz 2020 tarihleri arasında alınacak. Atamalar ise 28 Temmuz'da yapılacak. Görevden ayrılma işlemleri 4 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla yapılacaktır.

MEBBİS ÖĞRETMEN GİRİŞİ

MEB YER DEĞİŞTİRME DUYURUSU

MEBBİS İL İÇİ ATAMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

1. Başvurular elektronik ortamda alınacaktır.

2. Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formuna yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinden talep edeceklerdir.



3. Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “Hizmet puanları” başlıklı 40’ıncı maddesi, 19.06.2020 tarihli ve 31160 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle yeniden düzenlenmiştir. Atamalar tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek olup başvuru kayıt işlemi yapıldıktan sonra hizmet puanlarına etki edecek değişiklikler başvuru sistemine yansımayacağından, ilgililerin hizmet puanına etki edecek değişiklikleri yer değiştirme başvurusunu yapmadan önce tamamlamaları gerekmektedir.

4. Öğretmenler, il içi yer değişikliği başvurularında en çok 40 eğitim kurumu tercih edebileceklerdir.

5. Halen zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere 4, 5 ve 6’ncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden, bulundukları eğitim kurumlarında 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, istemeleri hâlinde, il içinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarına yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

6. Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı görev süresi veya aylıksız izinlerinin 30 Eylül 2020 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, diğer şartları da taşımaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. Yer değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerden en geç 1 Ekim 2020 tarihi itibarıyla görevine başlamayanların atamaları il millî eğitim müdürlüklerince iptal edilecektir.



7. Bilişim Teknolojileri alan öğretmenlerinden “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği”, “Matematik-Bilgisayar Bölümü”, “İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri”, “Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü” , “Bilgi Teknolojileri” ve “Yönetim Bilişim Sistemleri” mezunları, meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarını tercih edemeyeceklerdir.

8. İl içinde yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerden görev yaptığı il/ilçe dışında bulunanlar, her türlü iletişim aracıyla kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğünü bilgilendirmek suretiyle başvurularının onaylanmasını isteyecek; eğitim kurumu yöneticileri de süresi içinde başvuruları onaylayacaktır. Elektronik Başvuru Formlarının çıktısı, formu onaylayan eğitim kurumu müdürlüklerince başvurusu onaylanan öğretmenlere daha sonra imzalattırılacaktır.

9. Başvurular sırasıyla eğitim kurumu müdürlüğü, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacak ve bu birimlerin herhangi biri tarafından onaylanmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

10. Başvuru süresi içinde öğretmenler, görevli oldukları eğitim kurumuna ya da kadrolarının bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle yer değiştirme başvurusunu elektronik ortamda iptal ettirebileceklerdir.

11. Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen öğretmenler, görevlendirmeleri sona erdirilmedikçe yer değiştirme isteğinde bulunamayacaktır ancak; kadrolarının bulunduğu eğitim kurumuna dönen öğretmenlerden kadrolarının olduğu eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, il içi yer değişikliği isteğinde bulunabileceklerdir.

12. Spor liseleri ve güzel sanatlar liseleri dışındaki eğitim kurumlarında görevli görsel sanatlar, müzik ve beden eğitimi alan öğretmenlerinden daha önce ilgili mevzuatına göre spor liseleri ile güzel sanatlar liselerine öğretmen olarak atanmış olanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren aradan beş yıldan fazla süre geçmemiş olması şartıyla bu eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir.

ÖĞRETMENLERİN İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ

Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvuruları ise 6-10 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılacak. Atamalar 11 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Görevden ayrılma işlemleri 12 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla yapılacaktır.

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme işlemleri şu şekilde;

1. Aşama

Başvurular : 12 Ağustos 2020-17 Ağustos 2020

2. Aşama

Tercihler : 20 Ağustos 2020-24 Ağustos 2020

Atamalar : 25 Ağustos 2020

Görevden ayrılma işlemleri 26 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla yapılacaktır.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

Öte yandan, İl İçi Yer Değiştirme atamalarının, öğretmenlerin emeklilik işlemlerinin yapıldığı Haziran ayının sonrasında yapılması, il içi görev değişikliği isteyen öğretmenleri sevindirdi. Her yıl yaklaşık 10 bin öğretmenin emekliye ayrıldığı tahmin ediliyor.,

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

1. Adaylığı kaldırılmış olmak,

2. 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini

tamamlamış olmak,

3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4 üncü maddesi kapsamında sözleşmeli

öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna

atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2 nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna

atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini

tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.

MEBBİS NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS), Milli Eğitim Bakanlığı'nca sunulan elektronik hizmetlerin bütününe denilmektedir. E-Okul gibi bir çok hizmet online olarak MEBBİS tarafından sunulur. Milli Eğitim Bakanlığının bir projesi olan MEBBİS uzun bir süredir geliştirilen ve 2007 Ocak ayında kullanıcıların kullanımına sunulmuş olan bir web sitesi yazılımıdır. E-devlet uygulamasının içeriğinde hizmet veren e-okul uygulaması olan bu sistem okul yönetim bilgi sistemidir.

MEBBİS ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

MEBBİS şifrelerini unutan yada mevcut şifresi ile giriş yapamayan kullanıcılar https://mebbis.meb.gov.tr adresine girerek “ Şifremi Unuttum “ yazan yere tıklayabilir ve buradan şifrenizi belirleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra e-müfredat sisteminde yer alan “Şifremi unuttum” kısmında da “MEBBİS Kullanıcıları İçin Şifre Hatırlatma Bölümü” linkini tıklayarak şifre işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

İl içi yer değiştirme (atama) 2020 ihtiyaç listesi|İl içi tayin başvuru ekranı