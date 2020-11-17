İl Milli Eğitim Müdürü koronavirüse yakalandı!
Kahramanmaraş Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz koronavirüse yakalandıklarını açıkladılar.
Kahramanmaraş Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Cemal Yılmaz paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Bu sabah kendimi biraz halsiz hissedince Kovid-19 testi yaptırdım. Sonuç pozitif çıktı. Durumum şimdilik iyi elhamdülillah. Dualarınızı beklerim”
CEMAL YILMAZ KİMDİR?
Cemal Yılmaz, 1969 yılında Giresun'un Şebinkarahisar ilçesine bağlı Çağlayan köyünde dünyaya geldi..
Evli ve beş çocuk babası.
Eğitim hayatı
Yüksek Lisans: Yeditepe Ünv. Eğitim Yönetimi ve Denetimi (2006-2008)
Lisans Eğitimi: Marmara Ünv. İlahiyat Fakültesi (1986-1991)
Ortaöğrenim: Şebinkarahisar İmam Hatip Lisesi (1979-1986)
İlkokul: Çağlayan İlkokulu (1974-1979)
İş hayatı
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü 12.11.2018 /
Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü (İlçe Müdürü) (2014-2018)
UFSM Anadolu İmam Hatip Lisesi (Öğretmen) (2012-2014 )
Pendik Anadolu İmam-Hatip Lisesi (Öğretmen) (2010-2012)
Özel Birikim Eğitim Kurumları (Genel Müdür) (2000-2010)
Özel Sadabad Öğretim Kurumları (Müdür Yrd.) (1998-2000)
Sarıyer İmam-Hatip Lisesi (Öğretmen) (1995-1998)
Divriği İmam Hatip Lisesi (Öğretmen) (1992-1995)
Sertifikalar
MEB Talim Terbiye Kurulu Orta Öğretimde Yeniden Yapılanma Sertifikası
MEB Hizmet İçi Eğitim Daire Başkanlığı Kuran-ı Kerim Öğrt. Teknikleri Sertifikası
MEB Özel Öğretim Kurumları Mevzuat Uygulamaları Sertifikası
İTO ÜNV. Eğitim Yönetimi Okulu Sertifikası
Yurt içinde ve yurt dışında, aile, iletişim, gençlik ve eğitim konularında konferanslar veriyor.
Çok sayıda STK´nın yönetim kademelerinde görevleri bulunuyor.
Arapça ve İngilizce biliyor.