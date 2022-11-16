İl Müftülüğü'nde törenle Müslüman oldu

Moldovalı Cristina Zoia, Yalova İl Müftülüğü'nde düzenlenen törende Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

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İl Müftülüğü'nde törenle Müslüman oldu

Yalova'da yaşayan Moldova vatandaşı Cristina Zoia, Yalova İl Müftülüğü'nde düzenlenen törende Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu

Müslüman olmak istediğini belirterek Yalova İl Müftülüğü'ne başvuran Moldova vatandaşı Cristina Zoia için ihtida merasimi düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan merasimde İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk, İslam dini hakkında bilgiler vererek, Müslümanlığı seçen Cristina Zoia'nın İslam dinini en güzel şekilde yaşaması temennisinde bulundu. Yılmaztürk, "Moldova vatandaşı Cristina Zoia kardeşimizin ihtida merasimi için birlikteyiz. Bu merasimlerde Müslümanlığı kendi hür iradesiyle tercih eden kardeşlerimizin Müslüman olduklarına dair ikrarlarını yazılı belge ile onaylayıp veriyoruz" dedi.

Merasim, Zoia'nın Kelime-i Şehadet getirmesi ve yapılan dua ile sona erdi. Müslüman olarak Fatma ismini alan Cristina Zoia'yı tebrik eden Yılmaztürk, kendisine Kur'an-ı Kerim meali ile dini kitaplar hediye etti.

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