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İl Sağlık Müdüründen korkutan açıklama: "Kritik noktaya doğru gidiyor"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin açıklamada bulunan Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, "Kayseri kritik noktaya doğru gidiyor" ifadesini kullandı.

İl Sağlık Müdüründen korkutan açıklama: "Kritik noktaya doğru gidiyor"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, uyarılarda bulundu.

"Lütfen kendimize gelelim" uyarısı yapan Benli, açıklamasına şöyle devam etti:

"Kayseri kritik noktaya doğru gidiyor. Lütfen kendimize gelelim. Hareketliliğimizi azaltalım. Mecburiyet olmayan durumlarda yerimizden, evimizden ayrılmayalım. Hafta sonları evimizden dışarı çıkmayalım. Karşılaştığımız herkesi virüs taşıyormuş gibi düşünerek hareket edelim"

Berkem Temizel
Gece Editörü


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