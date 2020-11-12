İl Sağlık Müdüründen korkutan açıklama: "Kritik noktaya doğru gidiyor"
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin açıklamada bulunan Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, "Kayseri kritik noktaya doğru gidiyor" ifadesini kullandı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, uyarılarda bulundu.
"Lütfen kendimize gelelim" uyarısı yapan Benli, açıklamasına şöyle devam etti:
"Kayseri kritik noktaya doğru gidiyor. Lütfen kendimize gelelim. Hareketliliğimizi azaltalım. Mecburiyet olmayan durumlarda yerimizden, evimizden ayrılmayalım. Hafta sonları evimizden dışarı çıkmayalım. Karşılaştığımız herkesi virüs taşıyormuş gibi düşünerek hareket edelim"