İl Sağlık Müdürü'nden uyarı "Kısmi düşüş rehavete neden olmasın"

Samsun Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki kısmi düşünün rehavete neden olmaması uyarısında bulundu. Oruç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Samsun'un koronavirüsün mutasyon kaynaklı hızlı yayılımı nedeniyle vaka sayılarında artış yaşadığı bir süreçten geçtiğini söyledi.

Bu zorlu sürecin seyrini günlük olarak yapılan Kovid-19 veri tablosu analizleriyle ilçe ilçe, mahalle mahalle takip ettiklerini anlatan Oruç, "Veriler bize ilimizdeki vaka artış hızının kısmi olarak azaldığını, bir plato tablosuna doğru ilerleme şansına sahip olduğumuzu gösteriyor. Sağlık Bakanlığımız tarafından açıklanan verilerde de ilimiz, halen yüksek olan vaka sayısına rağmen vaka azalışı yaşayan Türkiye'deki iki ilden biri oldu." dedi.

"KISMİ DÜŞÜŞ BÜYÜK FIRSAT"

Oruç, kısmi düşüşün ramazan ayında hem ilçeler hem de Samsun adına büyük fırsat sunduğunu vurgulayarak, "Bu azalış eğrisini kalıcı hale getirme ve hedefimiz olan mavi renge ulaşma şansına sahibiz. Bu şansı kullanmak için öncelikle vaka sayımızın hala yüksek olduğunu, kısmi düşüşün kesinlikle bizim için rehavet duygusuna neden olmaması gerektiğini, düşüşü kalıcı hale getirmenin ramazan ayındaki yaklaşımımızla belirleneceğini kabul etmeli ve buna göre davranmalıyız. Kısmi düşüş rehavete neden olmasın. Eğer kurallara uyup en yakınlarımızla bile iftarlarda bir araya gelmez, kalabalık ortamlarda tüm önlemlere uyup teravih namazlarımızı çekirdek ailemizle kılarsak, yani virüsle aramıza mesafe koyarsak elde ettiğimiz kısmi düşüşü kalıcı hale getirebiliriz." ifadelerini kullandı.

Oruç, "Bu kararı hep beraber vereceğiz. Artık virüsün yayılım hızını ve bulaş oranını nasıl artırdığını çok daha iyi biliyoruz. Tüm Samsunlulardan sağlık çalışanları olarak isteğimiz, ramazan ayının sunduğu bu fırsatı değerlendirerek bize vaka sayılarını düşürüp, hastanelerimizin üzerindeki baskıyı azaltmada yardımcı olmaları. İnşallah el birliğiyle ilimizdeki vaka sayısını azaltıp sağlıklı, huzurlu bir bayrama ulaşacağız." diye konuştu.

KAYNAK: Anadolu Ajansı