İlan Pejic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlan Pejic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlan Pejic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlan Pejic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlan Pejic 27 Mart 2001 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Hırvatistan,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Ilan Pejić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlan Pejic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer Transfer Agency yapmaktadır. İlan Pejic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Siroki Brijeg futbol takımında oynamaktadır. NK Siroki Brijeg takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İlan Pejic'nin NK Siroki Brijeg ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

İlan Pejic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlan Pejic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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İlan Pejic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlan Pejic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ağustos 2014 yılında NK Zagreb Alt.

1 Temmuz 2016 yılında NK Zagreb U17

17 Ağustos 2018 yılında Din. Zagreb U19

1 Temmuz 2020 yılında Din. Zagreb II

23 Temmuz 2021 yılında Inter Zapresic

1 Temmuz 2022 yılında Siroki Brijeg

İlan Pejic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlan Pejic şuan NK Siroki Brijeg takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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