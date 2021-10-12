İlbay ne demek, TDK'ya göre İlbay kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İlbay ne demek? İlbay TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ilbay kelimesi. Peki ilbay ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ilbay nedir, ilbay kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İLBAY NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İlbay kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ilbay kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Vali

