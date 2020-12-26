Tuzlaspor - Altınordu Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuBeypiliç Boluspor - İstanbulspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuGöztepe, Fatih Karagümrük Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuCansu Canan Özgen kimdir, kaç yaşında, nereli ve Instagram adresi nedir?İlber Ortaylı fena yakalandı: "Maşallah şuna bak"Lityum nedir? Ne için kullanılır? Nerelerde kullanılır? Lityum özellikleriProf. Dr. Uğur Şahin açıkladı: Türkiye'de de aşı üretmeyi planlıyoruzBalıkesirspor-Adana Demirspor maçı CANLI İZLE LİNKİTrabzonspor-Galatasaray maçı CANLI İZLE | beIN SPORTS 1 LİNKİTBMM Genel Kurulu'nda ortalık karıştı! Vekiller yumruk yumruğa kavga etti
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. İlber Ortaylı fena yakalandı: "Maşallah şuna bak"

İlber Ortaylı fena yakalandı: "Maşallah şuna bak"

Tarihçi, yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı sunucu Cansu Canan Özgen ile birlikte yaptığı yayının sonunda söylediği "Maşallah şuna bak" sözleriyle gündem oldu.

Tarihçi yazar ve Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın canlı yayının bittiğini sanıp söylediği sözler sosyal medyanın gündemine oturdu.

Sunucu Cansu Canan Özgen, Instagram üzerinden yaptığı canlı yayında İlber Ortaylı'yı konuk etti. Cansu Canan Özgen'in sunuculuğunu yaptığı, İlber Ortaylı'nın konuğu olduğu Instagram canlı yayınında dikkat çeken anlar yaşandı.

İlber Ortaylı fena yakalandı Maşallah şuna bak

FENA YAKALANDI!

Yayının sonunda Cansu Canan Özgen, "Hocam teşekkür ederim, sağlık sıhhat diliyorum, görüşmek üzere" dedi. İlber Ortaylı Özgen'e "Sağ ol" diye yanıt verdi. Yayının sona erdiğini sanan Ortaylı daha sonra "Maşallah şuna bak" dedi. Özgen ise Ortaylı'nın sözlerine gülerek "Hocam" diye yanıt verdi.

Bu görüntülerin sosyal medya üzerinde paylaşılmasının ardından en çok konuşulanlar arasında birinci sıraya yükselmesi bir hayli hızlı oldu. 



GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT