İlçe müftüsü ve 2 personel koronaya yakalandı

Koronavirüs salgının ülkemizde son günlerde ivme kazandığı illerden olan Şanlıurfa'da vaka sayları artmaya devam ediyor. Viranşehir İlçe Müftülüğünü vekaleten yürüten Şehmuz Aslan ve kurumda çalışan 2 personelin yapılan Kovid-19 testleri pozitif çıktı. Aslan ve 2 çalışanın hastanede tedavisine başlanırken, aileleri de evlerinde karantinaya alındı. Filyasyon ekipleri de bu kişiler ile temasa geçenlerin tespit edilmesi için çalışma başlattı.