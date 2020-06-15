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İlçe müftüsü ve 2 personel koronaya yakalandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde mütfülük görevini yürüten Şehmuz Aslan ve kurumda çalışan 2 personelde koronavirüs tespit edildi.

İlçe müftüsü ve 2 personel koronaya yakalandı

Koronavirüs salgının ülkemizde son günlerde ivme kazandığı illerden olan Şanlıurfa'da vaka sayları artmaya devam ediyor. Viranşehir İlçe Müftülüğünü vekaleten yürüten Şehmuz Aslan ve kurumda çalışan 2 personelin yapılan Kovid-19 testleri pozitif çıktı. Aslan ve 2 çalışanın hastanede tedavisine başlanırken, aileleri de evlerinde karantinaya alındı. Filyasyon ekipleri de bu kişiler ile temasa geçenlerin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

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