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İlçebay ne demek, TDK'ya göre İlçebay kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

İlçebay kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "İlçebay ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre İlçebay nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi İlçebay kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

İlçebay ne demek, TDK'ya göre İlçebay kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İlçebay ne demek? İlçebay TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ilçebay kelimesi. Peki ilçebay ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ilçebay nedir, ilçebay kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

İLÇEBAY NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İlçebay kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ilçebay kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kaymakam

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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