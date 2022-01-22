Ildız isminin anlamı nedir, Ildız ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Ildız isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Ildız ismi ne demek, Ildız ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Ildız isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Ildız İsminin anlamı nedir? TDK Ildız anlamı:

Ildız isminin anlamı Türk dil kurumunda tanımlanmamakta olup, halk arasında iki farklı şekilde bilinmektedir.

1. Yıldız. 2. Gündönümünden 10 gün önceki zaman

Ildız İsmi Kuranda geçiyor mu?

Ildız ismi Kuran'ı Kerim'de geçmemektedir.

Ildız isminin kökeni:

Ildız ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de yaklaşık olarak 4 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Ildız isminin cinsiyeti:

Kız - Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Ildız isminin rengi:

Limon

Ildız ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Ildız isminin Harf Analizi Nedir ?

Ildız ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

I : Duygusal, sezgisel, sanatçı

L : Sanatsal, naif, yetenekli

D : Üstün güçler, güçlü

I : Duygusal, sezgisel, sanatçı

Z : Araştırmacı/zeki, fedakar

Ildız isminin Numerolojisi Kaçtır?

Ildız ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

I : 11

L : 15

D : 5

I : 11

Z : 29

= 71 – Ildız İsminin Numeroloji Toplamı 71’dir.

Ildız isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Ildız ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Ildız isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

I: 9 L: 3 D: 4 I: 9 Z: 8 = 33

3 + 3 = 6 Kader sayısıdır

Ildız isminin 6 kader sayısına göre kişilik özellikleri

6 – Tam bir aşk adamı olduğu kadar bir o kadar da kıskanç bir yapısı vardır. Her şeye karışsa da asla sorumluluklarından ödün vermez. Sevdiği kişiye daima anlayışlı bir şekilde davranır ve onun için her şeyi yapar. Güvenilir, koruyucu ve sağlam bir karaktere sahip olması sebebi ile sevdikleri için her türlü fedakarlığa hazırdır. Mutlu ve sıcak bir kişiliğe sahiptir. Kötümserliğin ve ihmalkarlığın yanından bile geçmemiştir. Daima iyimser davranmaya ve bulunduğu ortamdaki olumsuzlukları ortadan kaldırmaya çalışır.

2020'nin En çok kullanılan erkek ve kız bebek isimleri açıklandı!

2021 En güzel anlamlı ERKEK bebek isim önerileri! Birbirinden farklı yüzlerce isim

2021 En güzel, anlamlı Kız bebek isim önerileri!