İletişim Başkanı Altun: Bu yasa ile ülkemiz karalama kampanyalarından korunacak

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bugün yürürlüğe giren Sosyal Medya Yasası ile ilgili Twitter hesabında paylaşımda bulundu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla bugün yürürlüğe giren Sosyal Medya Yasası hayırlı olsun.

Bu yasa ile ülkemiz karalama kampanyalarından, vatandaşlarımız ise kişilik haklarına yönelik saldırılardan korunacak. Terör örgütleri, itibar cellatları ve yalancılarla mücadelemiz sürecek"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Twitter hesabında yaptığı paylaşım: