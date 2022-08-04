İletişim Başkanı Altun resmen duyurdu! KPSS ile personel alımı tarihinde değişiklik olacak!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, KPSS ile personel alımı hakkında "KPSS ile alım yapmayı planlayan kamu kurumlarımız, kontenjan ve şartlarını 17 Eylül’de başlayacak KPSS takvimindeki sınavların gerçekleşmesi ve sonuçların açıklanmasının ardından ayrıca duyuracaktır." açıklamasında bulundu..

Bölge Gündem Editör Ekibi
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İletişim Başkanı Altun resmen duyurdu! KPSS ile personel alımı tarihinde değişiklik olacak!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kopya soru iddialarıyla gündem olan 2022-KPSS'ye ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamada bulundu.

Altun paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

İletişim Başkanı Altun resmen duyurdu! KPSS ile personel alımı tarihinde değişiklik olacak!

KAPSS TAKVİMİNE GÖRE GÜNCELLENEK

"2022-KPSS kapsamında 31 Temmuz’da yapılan oturumların iptal edilmesi, 6-7 ve 14 Ağustos'ta yapılacak oturumların da ertelenmesi nedeniyle, kamu kurumlarımızın KPSS ile personel alım süreçleri yeni KPSS takvimine göre güncellenecektir."

"KPSS ile alım yapmayı planlayan kamu kurumlarımız, kontenjan ve şartlarını 17 Eylül’de başlayacak KPSS takvimindeki sınavların gerçekleşmesi ve sonuçların açıklanmasının ardından ayrıca duyuracaktır."

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