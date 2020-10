İletişim Başkanı Altun: Suudi katilleri Türkiye'ye gönderin!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 2 yıl önce ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra Suudi Arabistan'dan gelen infaz timi tarafından öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin, "Hepimiz Cemal Kaşıkçı'nın katillerini tanıyoruz ve onlardan hesap sormalıyız. Suudi katilleri Türkiye'ye gönderin" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin 2'nci yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından İngilizce açıklamada bulundu. Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın iki yıl önce bugün Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda hain bir pusuya düşürüldüğünü belirten Altun, şunları kaydetti:

We all know Jamal’s killers. Let’s make them pay:

Send the Saudi henchmen to Turkey.

Let them appear in a public court with international observers.

Cooperate with the criminal investigation in Turkey – the only investigation that was ever intended to shed light on what happened.