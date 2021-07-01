İletişim Başkanı Altun, YouTube'un sansürüne sosyal medyadan tepki gösterdi: Bu riyakarlıktır

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 24 Nisan Cumartesi günü Los Angeles ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen 'Şehit Diplomatlar Sergisi'nin açılışında yaptığı konuşmanın sansüre uğradığını sosyal medya hesabından açıkladı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Üzülerek belirtmek istiyorum ki, Şehit Diplomatlar Sergisinde yaptığım şu konuşma YouTube tarafından sansürlendi. Sözüm ona bu konuşma, nefret söylemi içeriyormuş. Lütfen kulak verin ve siz karar verin. Bu çifte standarttır, bu riyakarlıktır.

İslam’a ve Müslümanlara yönelik nefret söylemlerini görmezden gelen, terör örgütlerinin kara propagandalarına kolaylıkla alan açan YouTube, Türk diplomatlarımızı şehit eden katil teröristlerle ilgili söylediklerimizin nefret suçu! sayıyor.

Hoşunuza gitsin ya da gitmesin, her fırsatta terörün dili, dini, ırkı olmadığını söyleyeceğiz.

Bir kere daha gördük ki her alanda olduğu gibi medya ve iletişim alanında da yerli ve milli platformlara ihtiyacımız var. Yaşasın Hakikat!"