İletişim Başkanı Altun'dan 'başörtüsü' paylaşımı!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhuriyet Halk Partili Fikri Sağlar'ın başörtülü hakimlere yönelik skandal sözleri sonrası bir video paylaştı.

Altun, paylaşımına şu notu düştü:

"Başörtüsü düşmanları bugün kendilerini takiyye yapmak zorunda hissediyorsa bu, Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu ve siyasi mücadelesi sayesindedir.

Milletimiz irfan sahibidir.

Hafızası diridir.

Sahici siyaseti de tanır, sokma akılla yapılan yalancı siyaseti de!"

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet Halk Partisi eski milletvekili Fikri Sağlar, katıldığı bir televizyon programında, “Türbanlı bir hakimin karşısına çıktığım zaman adaleti yerine getireceği konusunda kuşkum var” demişti.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İSTAÇ Kompost ve Geri Kazanım tesislerinde yanına başörtülü Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi Üyesi Sevgi Kılıç'ı alarak, "Çağın neresindeyiz biz? Kişi başörtüsü takar takmaz. O, onun tercihidir. Peki benim görevi nedir? Onun tercihine saygı duymaktır" açıklamasında bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu'nun geçmişte yaptığı başörtüsü açıklamaları ile çelişmesi Kılıçdaroğlu takiyye mi yapıyor? sorularını akıllara getirdi.