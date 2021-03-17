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  3. İletişim Başkanı Altun'dan 'HDP' açıklaması: PKK ile organik bağlarının olduğu tartışılmaz gerçek

İletişim Başkanı Altun'dan 'HDP' açıklaması: PKK ile organik bağlarının olduğu tartışılmaz gerçek

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabında yaptığı paylaşımlarda HDP'ye ilişkin açıklamalarda bulundu. Altun, HDP'nin, Türkiye, ABD ve Avrupa Birliği'nin terör örgütü olarak gördüğü PKK ile organik bağlarının olduğunun tartışılmaz bir gerçek olduğunu vurguladı.

İletişim Başkanı Altun'dan 'HDP' açıklaması: PKK ile organik bağlarının olduğu tartışılmaz gerçek

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı. İddianame Yüksek Mahkeme'ye gönderildi.

Konu ile ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi:

"Bir savcı bugün erken saatlerde Anayasa Mahkemesi'ne dava açtı ve Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılmasını talep etti.

HDP'nin, Türkiye, ABD ve Avrupa Birliği'nin terör örgütü olarak gördüğü PKK ile organik bağlarının olduğu tartışılmaz bir gerçektir.

HDP'nin üst düzey liderleri ve sözcüleri söz ve eylemleriyle defalarca ve tutarlı bir şekilde PKK'nın siyasi kanadı olduklarını kanıtladılar.

Bu ilişkinin HDP'nin kapatılmasını mı gerektirdiği yoksa başka bir cezai tedbire mi tabi tutulması, Anayasa Mahkemesinin tek başına cevaplayabileceği bir sorudur.

Tüm tarafları Türkiye'nin bağımsız yargı sistemine saygı göstermeye ve adaleti sağlamak için hukuk sistemimize güvenmeye çağırıyoruz."

İletişim Başkanı Altun'dan 'HDP' açıklaması: PKK ile organik bağlarının olduğu tartışılmaz gerçek

İletişim Başkanı Altun'dan 'HDP' açıklaması: PKK ile organik bağlarının olduğu tartışılmaz gerçek

İletişim Başkanı Altun'dan 'HDP' açıklaması: PKK ile organik bağlarının olduğu tartışılmaz gerçek

Berkem Temizel
Gece Editörü
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