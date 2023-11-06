İletişim Başkanı Fahrettin Altun: 'Sorunun adı İsrail sorunudur'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun TRT World Citizen Humanitarian Film Festivali'nde yaptığı konuşmada "Sorunun adı İsrail sorunudur" diyerek, Türkiye'nin bu sorunla yüzleşme cesareti gösterdiğini söyledi. Altun, "İsrail sorununa göz yumulmaya devam edildiği müddetçe tarihsel olarak gittikçe büyüyen bu kriz daha da büyüyecek ve insanlığı tehdit etmeye devam edecektir" dedi.

YAYINLAMA
Google News
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: 'Sorunun adı İsrail sorunudur'

Bu yıl 5.'si düzenlenen TRT World Citizen Humanitarian Film Festivali'nde ödüller törenle sahiplerini buldu. Törende konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bugün milyonlarca kişi etnik, mezhepsel, ideolojik ya da dini aidiyetleri nedeniyle sürekli olarak ötekileştiriliyor. Sürekli olarak baskı ve şiddete maruz kalıyorlar" dedi.

HUMANİTARİAN FİLM FESTİVALİ ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

TRT World Citizen tarafından düzenlenen "Humanitarian Film Festival" (İnsani Film Festivali) ödülleri sahiplerini buldu. Festivalde 370'den fazla filmin gösterimi yapıldı. Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen festivale sinema ve sanat dünyasından çok sayıda davetli katıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı festivalde açıklamalarda bulundu. Sobacı, dünyanın her yerinden gelen davetlileri, insanın ve vicdanın sesi olan Türkiye'de ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade etti. Sobacı, Türkiye'nin gücünü, teknolojisini, iradesini hep mazlumdan yana kullanmış bir ülke olduğuna da dikkat çekti.

Programda konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, festivalin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Bugün milyonlarca kişi etnik, mezhepsel, ideolojik ya da dini aidiyetleri nedeniyle sürekli olarak ötekileştiriliyor. Sürekli olarak baskı ve şiddete maruz kalıyorlar" dedi.

"SORUNUN ADI İSRAİL SORUNUDUR"

Altun, Batı ülkelerinde yükselen İslam karşıtlığının bunun en somut örneklerinden biri olduğunu vurgulayarak, Gazze'de yaşanan insanlık zulmüne değindi. Fahrettin Altun "Sorunun adı İsrail sorunudur" diyerek, Türkiye'nin bu sorunla yüzleşme cesareti gösterdiğini söyledi. Altun, "İsrail sorununa göz yumulmaya devam edildiği müddetçe tarihsel olarak gittikçe büyüyen bu kriz daha da büyüyecek ve insanlığı tehdit etmeye devam edecektir" dedi.

Altun, bu film festivalinin çeşitli küresel sorunları ve milyonlarca kişiyi etkilemekte olan insani trajedileri özgün bir bakış açısıyla ve sinemanın ifade gücüyle gündeme getiren bir girişim olduğunu söyledi.

FESTİVALDE BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ "BRANKA" ADLI FİLM ALDI

Festivalde birincilik ödülü "Branka" adlı filmle Macaristan'dan Ákos K. Kovács'a, ikincilik ödülü "Split Ends" ile İran'dan Alireza Kazemipour'a, üçüncülük ödülü "Displaced" ile Kosova'dan Samir Karahoda'ya verilirken, İklim Farkındalığı Ödülü ise "The Sprayer" ile İran'dan Farnoosh Abedi'ye, TRT Özel Ödülü "Night" ile Filistin'den Ahmad Saleh'e verildi. Filistinli yönetmen Ahmad Saleh'in Gazze'de yaşanan savaş nedeniyle törene katılamadığı açıklandı ve gönderdiği video mesaj izletildi. Program kazananların ve katılımcıların toplu hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Erdoğan’ın sesiyle reklam yaptılar! Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden açıklama gecikmedi!
Erdoğan’ın sesiyle reklam yaptılar! Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden açıklama gecikmedi!
Havalimanında gözaltına alınmıştı! Banu Parlak hakkında karar!
Havalimanında gözaltına alınmıştı! Banu Parlak hakkında karar!
Bingöl balları, Tarım Kredi Kooperatif marketlerindeki raflarda yer alacak
Bingöl balları, Tarım Kredi Kooperatif marketlerindeki raflarda yer alacak
İsrail Hamas çatışmasında 27. gün: Can kaybı 9 bin 61’e yükseldi
İsrail Hamas çatışmasında 27. gün: Can kaybı 9 bin 61’e yükseldi
Son Haberler
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: 'Sorunun adı İsrail sorunudur'
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: 'Sorunun adı İsrail sorunudur'
CHP genel başkanlığına seçilen Özgür Özel'in A takımı belli oldu, Listede İmamoğlu krizi çıktı
CHP genel başkanlığına seçilen Özgür Özel'in A takımı belli oldu, Listede İmamoğlu krizi çıktı
CHP'de kurultay sonrası ilk isyan Mustafa Sarıgül'den! Kılıçdaroğlu'nun kaybetmesine çok kızdı ateş püskürdü
CHP'de kurultay sonrası ilk isyan Mustafa Sarıgül'den! Kılıçdaroğlu'nun kaybetmesine çok kızdı ateş püskürdü
Ali Koçtan Futbol camiasını şok edici açıklamalar: Bahis oynanıyor! Görüntüler var! UEFA'ya ve IFAB'a şikayet edeceğiz
Ali Koçtan Futbol camiasını şok edici açıklamalar: Bahis oynanıyor! Görüntüler var! UEFA'ya ve IFAB'a şikayet edeceğiz
2024 Hac kuraları çekildi! Sonuçlar nasıl öğrenilecek?
2024 Hac kuraları çekildi! Sonuçlar nasıl öğrenilecek?
100. yılında Metro İstanbul'dan rekor taşıma! 3 milyonuncu yolcusuna hediye takdim edildi
100. yılında Metro İstanbul'dan rekor taşıma! 3 milyonuncu yolcusuna hediye takdim edildi
Çok Okunanlar
Ali Koçtan Futbol camiasını şok edici açıklamalar: Bahis oynanıyor! Görüntüler var! UEFA'ya ve IFAB'a şikayet edeceğiz
Ali Koçtan Futbol camiasını şok edici açıklamalar: Bahis oynanıyor! Görüntüler var! UEFA'ya ve IFAB'a şikayet edeceğiz
CHP genel başkanlığına seçilen Özgür Özel'in A takımı belli oldu, Listede İmamoğlu krizi çıktı
CHP genel başkanlığına seçilen Özgür Özel'in A takımı belli oldu, Listede İmamoğlu krizi çıktı
CHP'nin yeni genel başkanı seçilen özgür özelden skandal sözler: Kavala ve Demirtaş'a selam gönderdi
CHP'nin yeni genel başkanı seçilen özgür özelden skandal sözler: Kavala ve Demirtaş'a selam gönderdi
Merkez bankasının yeni raporuyla emekli maaş zam oranları değişti! İşte olası en düşük memur ve emeklisi maaş oranları
Merkez bankasının yeni raporuyla emekli maaş zam oranları değişti! İşte olası en düşük memur ve emeklisi maaş oranları
Lezzet üreticisi Niğdeli dondurmacıdan yeni bir keşif daha! "Alın bu da patatesli dondurma"
Lezzet üreticisi Niğdeli dondurmacıdan yeni bir keşif daha! "Alın bu da patatesli dondurma"
Japon deprem uzmanı Morıwakı'den korkutucu açıklama: "Maalesef ki Marmara’yı çok kötü bir deprem bekliyor”
Japon deprem uzmanı Morıwakı'den korkutucu açıklama: "Maalesef ki Marmara’yı çok kötü bir deprem bekliyor”
Yorumlananlar
İlçe Spor Müdürü Cumali Özince'nin '100. yıl' paylaşımına tepki! Apar topar açığa alındı
İlçe Spor Müdürü Cumali Özince'nin '100. yıl' paylaşımına tepki! Apar topar açığa alındı
Afyonkarahisar’da 29 Ekim gösterisinde tepki çeken görüntü! Öğretmen hakkında inceleme başlatıldı!
Afyonkarahisar’da 29 Ekim gösterisinde tepki çeken görüntü! Öğretmen hakkında inceleme başlatıldı!
Ersan Şen, canlı yayında Polat çiftini savundu! İsmail Saymaz'la birbirlerine girdi
Ersan Şen, canlı yayında Polat çiftini savundu! İsmail Saymaz'la birbirlerine girdi
CHP'nin yeni genel başkanı seçilen özgür özelden skandal sözler: Kavala ve Demirtaş'a selam gönderdi
CHP'nin yeni genel başkanı seçilen özgür özelden skandal sözler: Kavala ve Demirtaş'a selam gönderdi