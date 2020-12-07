İletişim Başkanlığı'ndan flaş uyarı: Kanunlarımıza uymalarının önemini yeniden hatırlatıyoruz

İletişim Başkanlığı'ndan askeri tesisleri izinsiz görüntüleyen Rus uyruklu iki kişi için açıklama yapıldı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Perşembe günü askeri bir tesisi izinsiz olarak görüntülemek isterken gözaltına alınan iki Rus vatandaşı bugün serbest bırakılmıştır. Rus muhataplarımızın son günlerde gösterdikleri işbirliğini takdirle karşılıyor; ülkemize gelecek yabancı basın mensuplarının resmi vize ve akreditasyon kuralları ile kanunlarımıza uymalarının önemini yeniden hatırlatıyoruz."

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da İnsansız Hava Aracı (İHA) Ar-Ge Merkezi'nin yer aldığı ve fotoğraf/video çekiminin izne tabi olduğu bölgede izinsiz görüntü çektikleri tespit edilerek gözaltına alınan 2'si Rus, 3 kişi adliyeye sevk edilmişti.

İzinsiz görüntü çektikleri gerekçesiyle 3 Aralık'ta gözaltına alınan Rusya uyruklu I.M. ve A.P. ile Türk vatandaşı A.Ç.K'nin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanmıştı.

3 kişi Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.