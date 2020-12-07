İletişim Başkanlığı'ndan flaş uyarı: Kanunlarımıza uymalarının önemini yeniden hatırlatıyoruz
İletişim Başkanlığı'ndan askeri tesisleri izinsiz görüntüleyen iki Rus vatandaşı ile ilgili açıklama yapıldı.
İletişim Başkanlığı'ndan askeri tesisleri izinsiz görüntüleyen Rus uyruklu iki kişi için açıklama yapıldı.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Perşembe günü askeri bir tesisi izinsiz olarak görüntülemek isterken gözaltına alınan iki Rus vatandaşı bugün serbest bırakılmıştır. Rus muhataplarımızın son günlerde gösterdikleri işbirliğini takdirle karşılıyor; ülkemize gelecek yabancı basın mensuplarının resmi vize ve akreditasyon kuralları ile kanunlarımıza uymalarının önemini yeniden hatırlatıyoruz."
NE OLMUŞTU?
İstanbul'da İnsansız Hava Aracı (İHA) Ar-Ge Merkezi'nin yer aldığı ve fotoğraf/video çekiminin izne tabi olduğu bölgede izinsiz görüntü çektikleri tespit edilerek gözaltına alınan 2'si Rus, 3 kişi adliyeye sevk edilmişti.
İzinsiz görüntü çektikleri gerekçesiyle 3 Aralık'ta gözaltına alınan Rusya uyruklu I.M. ve A.P. ile Türk vatandaşı A.Ç.K'nin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanmıştı.
3 kişi Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.