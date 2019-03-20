Ilgaz ilçesinde ikametten hırsızlık yapan şahıslar, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde ikametten hırsızlık yapan şahıslar, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde ikametten hırsızlık yapan şahıslar, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Ilgaz Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından, saat 01.00 sıralarında ikamette hırsızlık yapan S.U. ve G.K. isimli şüpheli şahıslar suçüstü yalanarak Polis Merkezi Amirliği'ne getirildi. Polis Merkezi'ndeki işlemlerinden sonra şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Çankırı E Tipi Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.
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