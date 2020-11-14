İlginç anlar! Tedavisi tamamlanan Atmacaya, Kargalar saldırdı

Mersin'in Erdemli ilçesinde duvara çarparak yaralanan atmaca tedavisinin andından kendisini bulan belediye çalışanı tarafından yeniden doğaya salındı. Özgürlüğe kanat çırpan atmaca bu kez de kargaların saldırısına uğradı. Atmaca, kargaların saldırısından bir apartmanın çatısına sığınarak kurtuldu.

Erdemli ilçe sahilinde avına süzülen atmaca bir kafenin duvarına çarparak yaralandı. Erdemli Belediyesi park bahçeler müdürlüğünde görevli Sinan Yıldız olayı fark etti. Yıldız belediye veterinerine götürdüğü kuşun tedavisinin yapılmasını sağladı. Atmacaya bir süre kendisi de baktı.

Atmacanın doğaya salınması esnasında konuşan Sinan Yıldız, "Yaklaşık bir hafta önce, park bahçeler müdürlüğü çalışması esnasında sahil dolgu alanında atmacanın bir kafe duvarına çarparak yaralandığını gördük. Uçmakta sıkıntı yaşıyordu. Park bahçe müdürlüğümüze ait çiçek seramızda veteriner hekim kontrolünde tedavisi bir hafta sürdü. Tedavinin ardından atmacamızı bugün tekrardan doğayla buluşturuyoruz" dedi.

Veteriner onayını alan Yıldız, sağlığına kavuşan kuşu yeniden doğaya saldı. Kuş ise bir süre havada süzüldükten sonra karga sürüsünün saldırısına uğradı. Gökyüzünde yaşanan kovalamacanın ardından atmaca bir binanın çatısına sığınarak kurtuldu.