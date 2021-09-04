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İlhan Şen'in sevgilisi kim? Pınar Gülkapan kimdir, nereli, kaç yaşında?

Aşk Mantık İntikam dizisinde Ozan karakterine hayat veren İlhan Şen'in sevgilisinin Pınar Gülkapan olduğu öğrenilmesinin üzerine kim olduğu merak konusu oldu. Peki İlhan Şen'in sevgilisi kim? Pınar Gülkapan kimdir, nereli, kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

İlhan Şen'in sevgilisi kim? Pınar Gülkapan kimdir, nereli, kaç yaşında?

FOX TV ekranlarında yayınlanan ve izlenme rekorları kıran Aşk Mantık İntikam dizisinde Ozan karakterini canlandıran İlhan Şen'in ismi rol arkadaşı Burcu Özberk ile anılsa da gerçeğin bambaşka olduğu öğrenildi. Yakışıklı oyuncunun Pınar Gülkapan'la aşk yaşadığı öğrenilmesinin üzerine İlhan Şen'in sevgilisi kim? Pınar Gülkapan kimdir, nereli, kaç yaşında? soruları araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

İLHAN ŞEN'İN SEVGİLİSİ KİM? PINAR GÜLKAPAN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Pınar Gülkapan, Siccin 5 adlı yapımın ardından tanınan oyuncudur. Gülkapan, İstanbul Devlet Tiyatrosunda başladığı oyunculuğa devam etmektedir.

İlhan Şen'in sevgilisi kim? Pınar Gülkapan kimdir, nereli, kaç yaşında?

FİLM VE DİZİLERİ

2021 - Ex Aşkım (Deniz)

2021 - Sol Yaniı (Ayşe)

2018 - Siccin 5

2018 - Zomerbroeders

2016 - Adi İnsan

İlhan Şen'in sevgilisi kim? Pınar Gülkapan kimdir, nereli, kaç yaşında?

TİYARO OYUNLARI

-Azizname

-Pamuk Prenses Mikroplar Ülkesinde

-Sarsıntı

Pınar Gülkapan hakkında detaylı bir bilgiye ulaşamadık. Bilgiler geldikçe haber güncellenecektir...

İlhan Şen'in sevgilisi kim? Pınar Gülkapan kimdir, nereli, kaç yaşında?

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