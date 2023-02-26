İlia Akhvlediani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlia Akhvlediani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlia Akhvlediani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlia Akhvlediani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlia Akhvlediani 5 Ekim 1998 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ილია ახვლედიანი şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlia Akhvlediani Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MD yapmaktadır. İlia Akhvlediani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Samgurali Tskaltubo futbol takımında oynamaktadır. FC Samgurali Tskaltubo takımına - tarihinde katılmıştır. İlia Akhvlediani'nin FC Samgurali Tskaltubo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İlia Akhvlediani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlia Akhvlediani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

İlia Akhvlediani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlia Akhvlediani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2019 yılında Shukura

15 Ağustos 2019 yılında Samgurali

İlia Akhvlediani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlia Akhvlediani şuan FC Samgurali Tskaltubo takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.