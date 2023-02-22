İlias Chatzitheodoridis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlias Chatzitheodoridis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlias Chatzitheodoridis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlias Chatzitheodoridis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlias Chatzitheodoridis 5 Kasım 1997 tarihinde Katerini şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlias Chatzitheodoridis Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Drangold yapmaktadır. İlias Chatzitheodoridis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panetolikos GFS futbol takımında oynamaktadır. Panetolikos GFS takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İlias Chatzitheodoridis'nin Panetolikos GFS ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İlias Chatzitheodoridis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlias Chatzitheodoridis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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İlias Chatzitheodoridis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlias Chatzitheodoridis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Ağustos 2016 yılında Brentford B

1 Temmuz 2017 yılında Brentford

19 Ocak 2018 yılında Cheltenham

31 Mayıs 2018 yılında Brentford

25 Temmuz 2018 yılında Panathinaikos

1 Temmuz 2022 yılında Panetolikos

İlias Chatzitheodoridis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlias Chatzitheodoridis şuan Panetolikos GFS takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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