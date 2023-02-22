İlias Christopoulos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlias Christopoulos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlias Christopoulos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlias Christopoulos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlias Christopoulos 2 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Ηλίας Χριστόπουλος şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlias Christopoulos Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Prime11 yapmaktadır. İlias Christopoulos, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Asteras Tripolis futbol takımında oynamaktadır. Asteras Tripolis takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. İlias Christopoulos'nin Asteras Tripolis ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İlias Christopoulos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlias Christopoulos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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İlias Christopoulos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlias Christopoulos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Asteras Tripoli

İlias Christopoulos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlias Christopoulos şuan Asteras Tripolis takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

İlias Christopoulos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U19 takımında 3 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U17 takımında 3 numaralı formasıyla 13 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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