İlias Evangelou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlias Evangelou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlias Evangelou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlias Evangelou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlias Evangelou 18 Mayıs 1997 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Ηλίας Ευαγγέλου şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlias Evangelou Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. İlias Evangelou, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Athens Kallithea FC futbol takımında oynamaktadır. Athens Kallithea FC takımına 17 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. İlias Evangelou'nin Athens Kallithea FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İlias Evangelou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlias Evangelou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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İlias Evangelou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlias Evangelou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında GS Kallithea

1 Temmuz 2016 yılında A. Tripolis U20

18 Ekim 2016 yılında Asteras Tripoli

31 Ekim 2017 yılında Panarkadikos

30 Haziran 2018 yılında Asteras Tripoli

31 Ağustos 2018 yılında GS Kallithea

17 Ocak 2019 yılında Nafpaktiakos

27 Ağustos 2019 yılında Ethn. Pire

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

20 Mart 2021 yılında PS Kalamata

17 Eylül 2021 yılında GS Kallithea

İlias Evangelou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlias Evangelou şuan Athens Kallithea FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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