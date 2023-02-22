İlias Karargyris kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlias Karargyris Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlias Karargyris adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlias Karargyris Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlias Karargyris 29 Haziran 2002 tarihinde Nafplio şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Ηλίας Καραργύρης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlias Karargyris Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bridge Sports yapmaktadır. İlias Karargyris, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Proodeftiki Neolea futbol takımında oynamaktadır. Proodeftiki Neolea takımına 27 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İlias Karargyris'nin Proodeftiki Neolea ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İlias Karargyris Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlias Karargyris isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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İlias Karargyris Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlias Karargyris futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Olympiakos U19

1 Temmuz 2019 yılında Olimpiakos

27 Temmuz 2022 yılında Proodeftiki

İlias Karargyris Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlias Karargyris şuan Proodeftiki Neolea takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

İlias Karargyris Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U17 takımında 12 numaralı formasıyla 25 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U16 takımında 1 numaralı formasıyla 20 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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