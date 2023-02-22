İlias Kyritsis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlias Kyritsis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlias Kyritsis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlias Kyritsis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlias Kyritsis 14 Ekim 1997 tarihinde Frankfurt am Main şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Ηλίας Κυρίτσης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlias Kyritsis Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İlias Kyritsis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OF Ierapetras futbol takımında oynamaktadır. OF Ierapetras takımına 22 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. İlias Kyritsis'nin OF Ierapetras ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İlias Kyritsis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlias Kyritsis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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İlias Kyritsis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlias Kyritsis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Atromitos Athen

4 Temmuz 2016 yılında Agios Ierotheos

30 Haziran 2017 yılında Atromitos Athen

12 Temmuz 2017 yılında AE Kifisias

2 Ağustos 2018 yılında Ionikos Nikeas

18 Ekim 2018 yılında Paniliakos

1 Ocak 2019 yılında PAEEK Kyrenia

1 Eylül 2020 yılında AO Kavala

1 Temmuz 2021 yılında Apollon Smyrnis

1 Ocak 2022 yılında AO Kavala

22 Ağustos 2022 yılında OF Ierapetras

İlias Kyritsis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlias Kyritsis şuan OF Ierapetras takımında oynamakta ve 97 numaralı formayı giymektedir.

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