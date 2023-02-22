İlias Tselios kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlias Tselios Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlias Tselios adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlias Tselios Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlias Tselios 6 Ekim 1997 tarihinde Athens şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Ηλίας Τσέλιος şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlias Tselios Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Prosport International yapmaktadır. İlias Tselios, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAE Chania futbol takımında oynamaktadır. PAE Chania takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İlias Tselios'nin PAE Chania ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İlias Tselios Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlias Tselios isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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İlias Tselios Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlias Tselios futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Temmuz 2016 yılında AEK Atina

5 Temmuz 2017 yılında PAS Lamia

31 Aralık 2017 yılında AEK Atina

10 Ocak 2018 yılında Ergotelis

30 Haziran 2019 yılında AEK Atina

29 Ağustos 2019 yılında Ergotelis

8 Temmuz 2021 yılında AO Xanthi

1 Temmuz 2022 yılında Volos NPS

1 Ocak 2023 yılında PAE Chania

İlias Tselios Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlias Tselios şuan PAE Chania takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İlias Tselios Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

AEK Athens (-2016)

Yunanistan U17 takımında 18 numaralı formasıyla 3 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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