İlias Tsiligiris kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlias Tsiligiris Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlias Tsiligiris adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlias Tsiligiris Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlias Tsiligiris 3 Ekim 1987 tarihinde Athen şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Ηλίας Τσιλιγκίρης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlias Tsiligiris Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Players Management yapmaktadır. İlias Tsiligiris, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AO Egaleo futbol takımında oynamaktadır. AO Egaleo takımına 3 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. İlias Tsiligiris'nin AO Egaleo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İlias Tsiligiris Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlias Tsiligiris isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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İlias Tsiligiris Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlias Tsiligiris futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Elpidoforos

1 Temmuz 2010 yılında Thrasyvoulos

1 Ocak 2011 yılında Apollon Smyrnis

16 Temmuz 2014 yılında AE Larisa

8 Ocak 2015 yılında Iraklis

24 Ağustos 2015 yılında Olymp. Volou

10 Şubat 2016 yılında Eolikos

30 Ağustos 2016 yılında Panegialios

1 Temmuz 2017 yılında Aittitos Spaton

23 Temmuz 2018 yılında Ethn. Pire

3 Temmuz 2019 yılında AO Egaleo

İlias Tsiligiris Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlias Tsiligiris şuan AO Egaleo takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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