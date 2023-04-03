İlija Deljanin Milivojevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlija Deljanin Milivojevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlija Deljanin Milivojevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İlija Deljanin Milivojevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İlija Deljanin Milivojevic 23 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İlija Deljanin Milivojevic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Trayal Kruševac U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Trayal Kruševac U19 takımına - tarihinde katılmıştır. İlija Deljanin Milivojevic'nin FK Trayal Kruševac U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
İlija Deljanin Milivojevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İlija Deljanin Milivojevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İlija Deljanin Milivojevic şuan FK Trayal Kruševac U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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