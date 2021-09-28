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  3. İlişki vaadiyle Gaziantep’te 79 kişiyi dolandırıldı! Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı

İlişki vaadiyle Gaziantep’te 79 kişiyi dolandırıldı! Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı

Gaziantep’te 8 kadın ilişki vaadi ile dolandırıcılık yaptıkları öne sürülerek gözaltına alındı. Ardından adliyeye sevk edildiler. Suçlanan kadınlar arasından biri gazetecilere; sadece adam kandırdıkları ve günde 20 kişi dolandırdıkları itirafında bulundu.

İlişki vaadiyle Gaziantep’te 79 kişiyi dolandırıldı! Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı

Gaziantep'te polis,  yol kenarında durarak ilişki vaadiyle 79 kişiyi dolandırdıkları iddia edilen şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Gözaltına alınan 8 kişinin 3’ü 18 yaşından küçük. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk oldular.

“GÜNDE 20 KİŞİYİ DOLANDIRIYORUZ"

Şüphelilerden biri kendisini görüntüleyen gazetecilere el sallayıp "Ne yapıyoruz? Sadece adam kandırıyoruz. Günde 20 kişiyi dolandırıyoruz" diyerek suçunu itiraf etti.

İlişki vaadiyle Gaziantep’te 79 kişiyi dolandırıldı! Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı

3'Ü TUTUKLANDI, DİĞERLERİ ADLİ KONTROLDE

Şüpheliler sorguları savcılıkta yapıldıktan sonra nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. 3’ü tutuklanırken diğerleri adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Şüphelilerin nüfuslarına kayıtlı 9 çocuk, Aile ve Sosyal Politikalar Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından korumaya alındı.

İlişki vaadiyle Gaziantep’te 79 kişiyi dolandırıldı! Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı

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