İliya Milanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İliya Milanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İliya Milanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İliya Milanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İliya Milanov 19 Şubat 1992 tarihinde Levski şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Илия Венциславов Миланов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İliya Milanov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İliya Milanov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dunav Ruse futbol takımında oynamaktadır. Dunav Ruse takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İliya Milanov'nin Dunav Ruse ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İliya Milanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İliya Milanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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İliya Milanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İliya Milanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Litex Lovech

29 Şubat 2016 yılında Beroe

12 Şubat 2017 yılında Neftochimik

5 Eylül 2017 yılında Cherno More

27 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz

27 Eylül 2018 yılında Botev Vratsa

1 Temmuz 2022 yılında Septemvri Sofia

9 Ocak 2023 yılında Dunav

İliya Milanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İliya Milanov şuan Dunav Ruse takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İliya Milanov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Litex Lovetch (2005-2009)

Bulgaristan takımında 16 numaralı formasıyla 12 Ekim 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Bulgaristan U21 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

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