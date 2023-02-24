İliya Rusinov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İliya Rusinov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İliya Rusinov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İliya Rusinov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İliya Rusinov 27 Aralık 1993 tarihinde doğmuştur. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Илия Иванов Русинов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İliya Rusinov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İliya Rusinov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sportist Svoge futbol takımında oynamaktadır. Sportist Svoge takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. İliya Rusinov'nin Sportist Svoge ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İliya Rusinov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İliya Rusinov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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İliya Rusinov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İliya Rusinov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Granit Vladaya

1 Temmuz 2021 yılında Sportist Svoge

İliya Rusinov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İliya Rusinov şuan Sportist Svoge takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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