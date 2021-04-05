İlk ve Acil Yardım Sağlık Teknikeri, Acil Yardım, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

İlk ve Acil Yardım Sağlık Teknikeri, Acil Yardım, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kaza, yangın gibi felaketler sonucunda yaralananlarla, kalp krizi, felç, solunum yetersizliği gibi nedenlerle birden bire hastalanan insanları, gerektiğinde bulundukları yerde ilk tedavilerini yapıp, güvenli bir şekilde hastanelerin acil servisine getirme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

İlk ve Acil Yardım Sağlık Teknikeri, Acil Yardım, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları

İlk ve Acil Yardım Sağlık Teknikeri, Acil Yardım, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik maaşı ortalama aylık 3.760 - TL’dir. En düşük maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.400 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur İlk ve Acil Yardım Sağlık Teknikeri, Acil Yardım, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik İş İlanları İçin Tıklayın

İlk ve Acil Yardım Sağlık Teknikeri, Acil Yardım, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

Bu meslek için ön lisans mezunu olmak gerekmektedir.

İlk ve Acil Yardım Sağlık Teknikeri, Acil Yardım, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik Ne İş Yapar?

İlk ve Acil Yardım Sağlık Teknikeri, Acil Yardım/Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Hastanın durumunu, çevresini incelemek, yakınlarından bilgi alarak sorununu belirlemek,

b) Hastanın durumuna uygun ilk yardım tekniklerini uygulamak,

c) Hastanın güvenli bir biçimde ambulansa yerleştirilmesi için gerektiğinde polis veya itfaiyenin yardımını sağlamak,

d) Yolda hastaya acil bakım hizmeti vermek,

e) Hastayı bir sağlık kuruluşuna teslim etmek, oradaki ilgililere hastanın durumu hakkında bilgi vermek,

f) Hastanelerin acil servis bölümünde ilk yardım görevi yapmak,

g) Gerektiğinde ambulans sürücülüğü yapmak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

İlk ve Acil Yardım Sağlık Teknikeri, Acil Yardım, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik Meslek Ana Grubu:

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, Sağlık İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Sağlık İle İlgili Diğer Yardımcı Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

İlk ve Acil Yardım Sağlık Teknikeri, Acil Yardım, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde İlk ve Acil Yardım Sağlık Teknikeri, Acil Yardım, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik mesleğinin meslek kodu 3258.01 olarak belirlenmiştir

YORUM KAT: Yukarıdaki İlk ve Acil Yardım Sağlık Teknikeri, Acil Yardım, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik maaşlarına ek sizlerde bu meslekte aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.