İlk Yenilmez: Kaptan Amerika filmi konusu nedir? Oyuncuları kimdir? Sinemaseverlerden tam not alan İlk Yenilmez: Kaptan Amerika bu akşam televizyon ekranlarında izleyicilerin beğenisine sunulacak. Başrollerinde Chris Evans, Hayley Atwell, Hugo Weaving, Tommy Lee Jones ve Sebastian Stan'ın yer aldığı bu muhteşem film bu akşam Kanal D ekranlarında olacak. Peki İlk Yenilmez: Kaptan Amerika filmi konusu nedir? Oyuncuları kimdir?

İLK YENİLMEZ: KAPTAN AMERİKA KONUSU NEDİR?

Kaptan Amerika, 4 Temmuz 1920'de fakir bir ailenin çocuğu olarak doğmuştur. Annesi Sarah ve babası Joseph Rogers'dır. Bir dönem gazete dağıtıcısı olarak çalışmıştır ve Sanat Okulu okumuştur. İyi bir ressamdır. Nazilerin Avrupa'yı ele geçirmesine seyirci kalmak istemeyen Steve, orduya yazılmak istemiş ancak vücudu zayıf olduğu için reddedilmiştir. General Chester Philips, Steve’e ordunun süper asker projesine katılabileceğini ve bu sayede Nazilerle savaşabileceğini, ancak serumda bir hata çıkarsa anında öleceğini söylemiştir. Steve bu projeyi kabul edip başarıyla tamamlamış ve bir insanın 4 katı kadar güçlenmiş olarak çıkmıştır.

Steve Rogers, II. Dünya Savaşı sırasında ABD'nin en büyük süper kahramanı olarak görev yapmıştır. Avrupa'da Nazilerle savaşmış ve ABD'yi Nazi tehlikesine karşı korumuştur.

1945 yılında takım arkadaşı Bucky Barnes ile Baron Zemo'yu durdurmaya çalışırken uçaktaki bomba patlamıştır. Bucky Barnes direkt orada ölürken Steve ise Antarktika'nın soğuk denizlerine düşmüştür.

Damarlarında dolaşan serumun gücü sayesinde ölümden kurtulan ve okyanusun dibinde yıllarca donup kalan Yüzbaşı'nın vücudu onu bulan Avengers tarafından hayata döndürülmüştür. Yüzbaşı Amerika kendine geldikten sonra bu ekibe katılmış ve zamanla liderleri olmuştur. Değişen dünyanın idealleri karşısında çok kez tökezlemiştir ve zamanla hükümete olan güvenini kaybetmiştir. Mark Miller tarafından kaleme alınan ve Steve McNiven tarafından çizilen 2006 yazında sınırlı sayıda tasarlanmış, Civil War adlı çizgi romanda CrossBones tarafından suikaste kurban gitmiştir.

Fakat aslında ölmemiştir, zamanda sıkışıp kalmıştır. Kaptan Amerika, Robern serisinde yeniden geri döner ve bu sefer Secret Avengers'ın lideri olarak savaşmaya başlar.

Yüzbaşı Amerika kazanç için değil, inandığı değerler için savaşır. Hükümete güvenmez ve tek istediği iyiliktir. Çünkü bu yapılması doğru olan şeydir.

2011 yılında Kaptan Amerika filminde Steve Rogers karakterini Chris Evans canlandırmıştır. 2012 yılında The Avengers filmi ile MCU serüvenine devam etmiştir. 2014 yılında ise Kaptan Amerika Kış Askeri ile ikinci solo filmine kavuşmuştur. Kış Askeri filmi Marvel Sinametik Evreni'nin en sevilen filmlerindendir. Filmin çok sevilmesinin nedeni bir süper kahraman filminden çok politik-gerilim filmi olmasıdır.

25 Mayıs 2016 tarihinde çıkan Captain America: Steve Rogers adlı çizgi romanın sonunda Steve Rogers'ın aslında Hydra için çalışan gizli bir ajan olduğu ortaya çıkmıştır. Çizgi romanın 2. sayısında olayların aslında nasıl gerçekleştiği anlatılmaktadır.

İLK YENİLMEZ: KAPTAN AMERİKA FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Joe Johnston

Oyuncular: Chris Evans, Hayley Atwell, Sebastian Stan, Tommy Lee Jones, Hugo Weaving

Tür: Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu

Yapım Yılı: 2011 (125 dk)

Vizyon Tarihi: 2 Eylül 2011 Cuma

Senaryo: Christopher Markus, Stephen McFeely

Yapımcı Firma: Marvel Enterprises, Marvel Entertainment

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dil: İngilizce

Orijinal Adı: Captain America: The First Avenger