İlkadım Başkanı Demirtaş: Burası muz cumhuriyeti değil!

Samsun'un İlkadım İlçe Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, belediyeye kayyum atanması durumunun söz konusu olmadığını belirterek, "Burası muz cumhuriyeti değil, kayyum atanacağına inanmıyorum" dedi.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "belediyeye kayyum atanması" söylentilerinden "başka partiye geçeceği iddiaları" ve "belediyede mafyavari işlerin olduğu" gibi kamuoyunu uzun bir süre meşgul eden konuları İhlas Haber Ajansı'na(İHA) yaptığı özel açıklamalarla açıklık getirdi.

"HERKES İSTEDİĞİNİ YAPAR DİYE BİR DURUM YOK"

Belediyeye kayyum atanacağı söylentilerine cevap veren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Kayyum iddiasıyla ilgili AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu da beni telefonla aradı. Kendi beyanını şu şekilde dile getirdi: "Efendim, gazeteciler sordu bana. "İlkadım Belediyesine kayyum atanabilir mi?" diye. Ben de İçişleri Bakanlığı bu konuda bir inceleme yapıp, bununla yapılan inceleme sonucunda da böyle bir ihtiyaç duyarsa bakanlığın yapabileceği bir şeydir. Bizim şu anda böyle bir şeyimiz yok." Bunun basına yanlış yansıtıldığını dile getirdi. Biz olaya nasıl bakıyoruz? Burası, bu ülke "muz cumhuriyeti" filan değil. Herkes istediğini yapar diye bir durum yok. İlkadım, "kurtuluşun ilk adımının atıldığı" bir şehir.

Bu ülkede hukukun üstün geleceğine ve üstünlüğüne inanan bir insanım. Dolayısıyla afaki laflarla, bir takım dedikodularla, fiskoslarla böyle bir şey yapılacağı kanaati bende yok. Ben hala bu ülkemize olan güveni muhafaza ediyorum. O söylentiye de inanmak istemiyorum. Eski müfettiş kökenli bir adamım. Hukuka uygun olmayan hiçbir şeyle bizim işimiz olamaz. Böyle bir şey olabileceğine dair en ufak bir şüphem dahi yok. Dedikodu, insanlar arasında gerginlik oluşturmak, psikolojik moral bozukluğu sağlamak için belki ileri sürülen şeyler olabilir. Bunlar bizi enterese etmiyor. Biz yolumuza devam ediyoruz. Zaten Ersan Aksu da bana "açıklamasının bu mahiyette olmadığı" yönünde bilgi verdi. Dolayısıyla bunun daha fazla kamuoyunu meşgul etmemesi gerekir" diye konuştu.

"BELEDİYEYE DIŞARIDAN BİR ALLAH'IN KULUNU ALMADIM"

Belediyede mafyavari olayların olduğunun iddia edildiğini ama 18 aydır görev süresi boyunca hiç kimseyi işe almadığını, personel transferi ve alımı da yapmadığını anlatan Başkan Necattin Demirtaş, "Kayyuma gerekçe olarak ileri sürdükleri şey; belediyede mafyavari bir takım olaylar oluyor. Bunu sürekli dile getiriyorlar. En çok rahatsız olduğum konu da bu. Ben 18 aydır belediye başkanıyım. Ben belediyeye dışarıdan 1 Allah'ın kulunu işe almadım. Eğer belediye mafyalaşmışsa, öyle bir yapı varsa ki ben ona da inanmıyorum. Bunları dile getirdikleri için söylüyorum eğer var ise bunları buraya getiren kendileridir, böyle bir şey varsa. Karşındakini suçlarken dikkat etmek lazım. Bunu da hesaba katmak lazım. Ağızdan çıkanın kulak tarafından duyulması lazım. Hiçbir adamı belediyeye getirmemiş, hiçbir personel transferi ve alımı yapmamış adama "burada mafya var, bilmem ne var" derseniz o zaman mafya varsa siz getirdiniz bunu buraya. Böyle bir şey söz konusu değil. Kişilerin arasındaki sürtüşmelerin genel şey yaptığı anlamına getiriliyor. Ben buna inanmıyorum. Biz işimize bakıyoruz. İnşallah şu pandemi sürecini sağlıklı bir şekilde atlatır, aşı bulunur, hizmetlerimizi kaliteli bir şekilde yapma noktasına geldiğimizde hizmet hızımı artacaktır. Şu anda genel ekonomik durumumuz ve belediyenin genel gidişatı da çok iyi değil. Türkiye'nin genel gidişatı şu anda çok iyi değil. Bu çerçevede bizim nasibimize düşen de bu. Biz bu zor günlerin geçeceğini, iyi günlerin bizi beklediğini düşünüyoruz. Geçmişte yaptıklarımızla gelecekte yapacaklarımıza ışık tutmuş oluyoruz. "Ben geldim, şöyle böyle yapacağım" demem. Seçim zamanında da bunu yapmadım. Olmayan bir şeyi yapmak gibi bir derdimiz yok. Halka hizmeti ibadet olarak görüyoruz. İnşallah elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Vatandaşlarımız bizi izlemeye devam etsin. Bizim doğruluğumuzu uzun vadede toplum tescil edecektir" şeklinde konuştu.

"PARTİ DEĞİŞTİRMEK GÜNDEMİMDE YOK"

Parti değiştirme konusuna değinen Demirtaş, "Ben ülkücü kimlikli bir insanım. Her vesile ile bunu dile getiriyorum. Tarzımız ve duruşumuz hiçbir zaman değişmedi ve değişmeyecek. Partiler hizmet için bir araçtır, amaç değildir. Biz, düşüncemizde bir farklılık görmediğimiz için şu anda parti değiştirmemi gerektirecek bir sebebim olması lazım. Yani "şu gerekçe ile ben şunu yapmam lazım" diye yapmam lazım. Şu anda öyle bir gerekçemiz de olmadığına göre böyle bir şey bizim gündemimizde şimdilik yok. Eğer bunu sağlayacak halkın lehine bir mevzu gündeme geldiği zaman o zaman değerlendirilebilir ama bugün için böyle bir şey söz konusu olmadığına göre bunun da değerlendirmeye tutulacak bir tarafı yok" ifadelerini kullandı.

"BU ONUR BİZİM İÇİN YETERLİ"

Şehrin yararına olmayan hiçbir konuda adım atamayacağını vurgulayan Demirtaş, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Kamuoyunda paylaşılmasının gerekçesinin de bu olduğu kanaatindeyim. Tüm oy veren partililer kendi partilerine geçmemi istiyor. Ben 65 yaşındayım. Şeref ve haysiyet ile onurumuz için yaşadık. Kafamı öne eğecek yanlış iş yapma noktasında olmadım, olmam da. Ben makam ve mevki meraklısı bir adam değilim. Görevler bugün olur, yarın olmaz. Önemli olan bu şehirde ve görevde hoş bir seda bırakmaktır. Ben seçimlerdeki bütün olumsuz propagandalara rağmen, bizi terörist ilan etmelerine rağmen bu halk bize sahip çıkarak bize bu onuru verdi. Bu onur bizim için yeterlidir. Bundan sonrasına "ne gelirse bahtımıza" anlamında bakıyoruz. Bu konu da bizim gündemimizde bu şekilde cereyan edecek. İleride eğer şehrin yararına çözüm üretme noktasında bir şey söz konusu olursa bu o zaman değerlendirilecek bir şeydir. Bunun dışında şu anda gündemimizde bu mesele yok."